PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 17:32

MYK sonrası önemli açıklamalar | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş emekli aylığı sözleri!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emekli aylığı ile ilgili konuşan Çelik, "Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin konuşan Çelik, "Henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde. Şu anda bir davet gerçekleşmedi" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Kayseri'de yangın! İtfaiye merdiveninin sepetine atlayarak kurtuldu!
08.07.2024Pazartesi
Nike'tan 'kürdistan' propagandası! İşte tepkiler üzerine silinen o video
08.07.2024Pazartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek!
07.07.2024Pazar
Kilit kapanıyor | MSB görüntülü paylaştı! Irak’ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne ağır darbe!
07.07.2024Pazar
Bahçelievler'de çöken binanın etkilediği 2 binada kalan eşyalara taşıma izni
07.07.2024Pazar
Bunlar da Var
En düşük emekli maaşına zam için hazırlık! İşte detaylar… 03:53
En düşük emekli maaşına zam için hazırlık!
08.07.2024Pazartesi
Küçükçekmece’de zincirleme kaza: 13 yaralı 01:01
Küçükçekmece'de zincirleme kaza
08.07.2024Pazartesi
Nike’tan ’kürdistan’ propagandası! İşte tepkiler üzerine silinen o video 00:30
Nike'tan 'kürdistan' propagandası!
08.07.2024Pazartesi
AK Parti MYK toplanıyor 02:41
AK Parti MYK toplanıyor
08.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA