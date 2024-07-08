AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emekli aylığı ile ilgili konuşan Çelik, "Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin konuşan Çelik, "Henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde. Şu anda bir davet gerçekleşmedi" dedi.