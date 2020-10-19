Mustafa Akıncı'nın kaybetmesi Yunanistan'ı resmen deliye çevirdi: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini, milli duruş sergileyen ve Türkiye ile yakın çalışan Ersin Tatar kazandı. "Rumlara toprak vermeliyiz" demesinin yanı sıra Kapalı Maraş'ın açılmasına da karşı çıkan Mustafa Akıncı ise yüksek oy oranı almasına rağmen kaybetti. Seçim sonuçları Yunan ve Avrupa medyasında infiale neden oldu. İşte Takvim.com.tr'nin özel haberinin detayları...

Türk düşmanları ve içerdeki uzantıları yine kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yeterli oy oranına sahip olamamasından dolayı ikinci tura kalmıştı.

İkinci turdaysa, Türklerde aklı selimin baskın gelmesi sonucu küçük bir farkla milli çıkarları savunan Ersin Tatar kazandı.

Sanki Yunanistan'a çalışıyormuş gibi propaganda üreten Mustafa Akıncı ise hezimete uğradı.

Mevcut seçim sonuçları adanın öteki tarafında ise büyük öfke ve hayal kırıklığına neden oldu. Yunanistan ve Avrupa basını üzüntülerini böyle dile getirdi.

YUNAN, AKINCI KAYBETTİĞİ İÇİN RESMEN ÖFKE NÖBETLERİ GEÇİRİYOR

Yunanistan'ın Hellas Journal haber sitesi, "İşgal altındaki topraklarda sahte seçim: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar" ifadeleriyle seçim sonuçlarını hazmedemedi.

AVRUPA'DA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: İŞGAL ALTINDAKİ LEFKOŞA'DA...

Avrupa'nın Yunanca yayın yapan Euronews Greek haber sitesiyse, "Nihai seçim sonuçlarına göre, Erdoğan'ın adayı Mustafa Akıncı'ya karşı kazandı" başlıklı haberinde "İşgal altındaki Lefkoşa'da Tatar'ın seçim şarkısı hoparlörlerden duyulurken destekçileri kutlama yaptı" ifadeleriyle düşmanlığını belli etti.

YUNAN VEKİL: AB ERDOĞAN'A MÜDAHALE ETMELİ

SYRIZA'nın Parlamento grubu başkanı Kostas Zachariadis, "Tatar'ın seçimlerdeki zaferi, Kıbrıs sorununun çözülmesi için kötü bir haber. Erdoğan'ın işgal altındaki topraklarda iktidara yükselişi AB'yi artık uyandırmalı, müdahale etmeli, gözlemci rolüyle sınırlı kalmamalıdır." sözlerini sarf etti.