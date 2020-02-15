Münih'te Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez 15.02.2020 18:47

Son dakika... Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" ifadelerini kullandı.

MÜNİH'TE KRİTİK ZİRVE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.



