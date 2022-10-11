Büyük Birlik Partisi Kurucu Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun avukatı Veysel Aşkın, son görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Kemal Süler'den helikopter içinden çekilmiş bir görüntü olduğunu öğrendiklerini belirterek, "İnşallah bu görüntüler, bizim de elimize geçer veya savcılığa intikal ettirilir. 13,5 yıl sonra ilk defa böyle bir görüntünün olduğuna dair bir beyan duyduk. Bunu zaten kendisine de sorduk. Kendisi de bizim bunu bilmememize şaşırdı, bir de böyle bir garabet var. Helikopter firması yetkilisinin bildiği bir görüntülü kayıt var; o hem dosyada hem bizim bilgimizde yok" ifadelerini kullandı.