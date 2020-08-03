Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! CHP kan kaybedecek

03.08.2020 21:36

CHP'ten ayrılarak kendi partisini kuracağı söylenen Muharrem İnce CHP'den kopuş yaşatacak. Yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.