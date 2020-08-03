CHP'ten ayrılarak kendi partisini kuracağı söylenen Muharrem İnce CHP'den kopuş yaşatacak. Yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.
Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! CHP kan kaybedecek
03.08.2020 21:36
- Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! CHP kan kaybedecek
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