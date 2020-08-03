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Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını

Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını
03.08.2020 21:12

Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye yangın helikopteri bekleniyor.


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