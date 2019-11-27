Haberler Video İBB'den çıkartılan işçilere ilk müjdeli haber geldi! İşlerine geri dönüyorlar |Video

İBB'den çıkartılan işçilere ilk müjdeli haber geldi! İşlerine geri dönüyorlar |Video

27.11.2019 11:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret'ten atılan Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade edilmelerine karar verdi. Karar diğer işçilere umut oldu.


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