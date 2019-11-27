İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işten çıkartılan binlerce çalışana ilk müjdeli haber geldi. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret'ten atılan Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade edilmelerine karar verdi. Karar diğer işçilere umut oldu.
İBB'den çıkartılan işçilere ilk müjdeli haber geldi! İşlerine geri dönüyorlar |Video27.11.2019 11:35
- Müge Anlı'da Turgut Özyürek'in katili Hayrettin Atasoy'dan şoke eden sözler: Aşkım için değerdi |Video
- İBB'den çıkartılan işçilere ilk müjdeli haber geldi! İşlerine geri dönüyorlar |Video
- Muharrem İnce'nin bahsettiği CHP'deki çetenin bir de tatil villası ortaya çıktı
- Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve sağanak uyarısı! 27 Kasım bugün hava durumu nasıl olacak?
- Son dakika: İstanbul'da Sarallar'a operasyon! Örgüt lideri Burhanettin Saral dahil çok sayıda gözaltı var |Video
- Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı |Video
- Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'ı susturan cevap!
- Son dakika: Denizli Çardak'ta deprem!
- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
- Muharrem İnce işaret etmişti! CHP'deki çetenin tatil yaptığı teknenin sahibi konuştu
- Yunan askerleri tarafından darp edilen mülteciler yaşadıklarını anlattı! "Ellerimde sigara söndürdüler"
- Yılın son Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.