Muharrem İnce'den Ali Babacan’ın açıklaması: İftiraların gerekçesi bir bir ortaya çıkıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Babacan'ın itirafları sonrası açıklama yaptı. İnce, "Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerin göbeğinde yer aldığını itiraf etti.

Babacan'ın açıklamarı tepki görürken konuya ilişkin bir açıklama da CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi.

İNCE: "SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANANLARIN VE SONRASINDA ATILAN İFTİRALARIN GEREKÇESİ BİR BİR ÇIKIYOR"

CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; Ali Babacan'ın açıklamaları üzerine açıklamada bulundu.

İnce, "'Dostların' yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" dedi.

BABACAN: TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM

Ali Babacan; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Ali Babacan; 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğü itiraf etmişti.

Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM"

Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu ve "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim" iddiasında bulundu.

Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan; "Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması girişimlerini kast ediyorsunuz. Sizce o gün Abdullah Gül neden ortak aday olmalıydı? Neden olamadı?" şeklindeki soruya, "O günkü duruma baktığınızda muhalefet ancak ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta 2018 tam beş yıl kaybetti memlekete" iddiasında bulundu.

"İSİMLER BELLİ ÇOK ŞEY YAPMAYALIM"

Ali Babacan, "Neden olmadı?" sorusuna, "Çünkü o günkü ortak aday formülü son günlere kadar gider iken ki, o zaman şöyle oldu. Diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunu teklif ettiler. (Abdullah Gül) Sayın Gül'e.." şeklinde cevap verdi.

Ali Babacan, "Kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.

"ABDULLAH GÜL'ÜN TEKLİF EDİLDİĞİ ORTAMDA VARDIM"

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım. Şöyle bir şart vardı o gün. Ancak gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa bir-iki partinin destek verip diğer partilerin destek vermemesi ortak bir adaylık değil. O başka model. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, siz de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi, o gün o iş olur idi" iddiasında bulundu.