RAMAZAN İMSAKİYE
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Babacan'ın itirafı ne anlama geliyor? FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişim AK Parti'nin içerisinde tekrar denendi

Babacan'ın itirafı ne anlama geliyor? FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişim AK Parti'nin içerisinde tekrar denendi
12.05.2021 12:03
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CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Babacan'ın itirafları sonrası açıklama yaptı. İnce, "Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" ifadelerini kullandı. Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız ''FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi belli başlık mihraklar AK Parti'nin içerisinde tekrar denemeye teşebbüs etti'' dedi.


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