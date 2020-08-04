Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'den flaş açıklama

04.08.2020 23:53

CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiası CHP'yi karıştırdı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içindeki kulislerden alınan bilgileri aktardı. Muharrem İnce’nin İstanbul’da görüşmeler yapacağını kaydeden Şahin, eski Şişli Belediye Başkanı ve 2014 seçimlerinde İBB Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül’le de görüşme yapacağını söyledi. İşte Zafer Şahin'in o açıklamaları...

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası CHP'yi karıştırdı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içindeki kulislerden alınan bilgileri aktardı.

SARIGÜL İLE GÖRÜŞECEK

Muharrem İnce'nin İstanbul'da görüşmeler yapacağını kaydeden Şahin, eski Şişli Belediye Başkanı ve 2014 seçimlerinde İBB Başkan Adayı olan Mustafa Sarıgül'le de görüşme yapacağını söyledi.