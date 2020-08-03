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    • 03.08.2020 22:24
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    'nin '' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! kan kaybedecek

    'ten ayrılarak kendi partisini kuracağı söylenen CHP'den kopuş yaşatacak. Yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

    Kulisler hareketli, mesajlar anlam yüklü... cephesinde ok yaydan çıkmak üzere...

    eski milletvekili Muharrem İnce'nin son açıklamaları parti kuracağı iddialarını güçlendirdi. Muhalefet cephesinde taşlar yerinden oynadı.
    İnce, ''yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart'' sözleri ile niyetinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

    Muharrem İnce'den yaptığı 'CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' sözleri '' iddialarını güçlendirdi.

    Haberler Güncel Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! CHP kan kaybedecek
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