Muharrem İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu!

Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyaset kulislerini hareketlendiren, CHP'yi ikiye bölen gelişme sonrası Muharrem İnce sessizliğini koruyor. İnce'nin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü, partisini yılbaşında kuracağı gelen bilgiler arasında. İnce'nin partinin ilkelerini de belirlediği vurgulanıyor. İnce, Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerini benimseyen bir parti kuracağını yakın çevresine iletirken, CHP'ye nazire yaparcasına 'Bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de bir parti olmayacak.' dediği öne sürülüyor. İnce'nin, partisinde daha önce siyaset yapmamış ancak alanında uzman kişilere yer vereceği de kulislerde konuşuluyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MUHARREM İNCE YOLA ÇIKIYOR

Siyaset kulislerinin bir haftadır en çok konuştuğu konu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti. İnce'nin 15 Eylül'de Hakkari'de partisini ilan edeceği haberleri gündeme bomba gibi düşerken, İnce bu iddiaları yalanlamadı. İnce, parti kuracağı iddialarını yalanlayan CHP'ye yakın ANKA Haber Ajansı'nı ise jet hızıyla yalanladı, "Hiçbir yere açıklama yapmadım" dedi. İnce'nin bu tavrı sonrası kulisler daha da hareketlendi.

İNCE YILBAŞINDA PARTİYİ KURACAK

Muharrem İnce'nin ekibi ile parti konusunda çalıştığı öğrenilirken, planlarını yılbaşı için yaptığı belirtiliyor. İnce'ye yakın kaynaklar, partinin yılbaşında ilan edileceğini söylüyor.

İTTİFAK İSTEMİYOR

İnce, yeni sistemin beraberinde getirdiği ittifak sisteminden uzak kalmayı hedeflediğini belirtiyor. İnce'ye yakın kaynaklar, herkese hitap ederek tek başına birinci parti olacağına inandığını aktarıyor. Kulislerde partinin herhangi bir ittifakın içinde yer almayacağı konuşuluyor.

İNCE PARTİ KONUSUNDA KARARLI

İnce'nin parti konusunda kararlı olduğu, bunun düşünceden öteye geçtiği de konuşulanlar arasında. İnce'nin parti ilkelerini bile belirlediği vurgulanıyor. İnce'nin, CHP'deki siyasi eksen kaymasından çok rahatsız olduğu, kuracağı partiyi Cumhuriyet ve Atatürk eksenine oturtacağı gelen bilgiler arasında. İnce'nin, CHP ile HDP yakınlaşmasından rahatsızlığı da yakın çevresine sarf ettiği sözlerden anlaşılıyor. İnce, "Partinin bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak. İki ayağı da Ankara'da olacak" diyerek mesaj verdiği belirtiliyor.