Muharrem İnce partisini kuruyor! 'A Takımı'nda kimler yer alacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışması tamamlandı. Adının ''Memleket Partisi'' olması beklenen partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na bugün verilecek. İnce'nin kuracağı partinin seçimlere katılabilmesi için, seçimden altı ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, sürece ilişkin detayları canlı yayında aktardı. İlter Yeşiltaş "Akşam saatlerinde partinin kurucular kuruluyla bir toplantı gerçekleştirecek Muharrem İnce ve o toplantıda partinin A takımında yer alacak olan isimler belirlenecek. Yarın da saatler 11.00'i gösterdiğinde genel merkezde bir basın toplantısı düzenleyecek Muharrem İnce ve toplantıda partinin vitrinini kamuoyunun önüne çıkacak. O basın toplantısında Muharrem İnce bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını, atılacak adımları ve siyasi hedeflerini açıklayacak." dedi. Yeşiltaş, partinin A Takımı'nda yer alacak isimlere ilişkin de kulis bilgilerini paylaştı.