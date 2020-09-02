Muharrem İnce CHP'den umudunu kesti ve 'Memleket Hareketi'ni başlattı. Yeni hareketinde ilk durağı olan Sivas'a gitmeden önce partiden ihracı istendi. Memleket Hareketi'ni başlatan İnce'ye yönelik CHP harekete geçti. CHP'li iki üyenin Yalova İl Başkanlığı'na Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle dilekçe verdikleri ortaya çıktı. A Haber Muharrem İnce'ye yakın isimlere ulaştı ve konuya dair önemli gelişmeleri aktardı.
Muharrem İnce CHP'den ihraç mı edilecek? İnce'ye yakın kaynaklar A Haber'e konuştu
02.09.2020 17:52
- Muharrem İnce CHP'den ihraç mı edilecek? İnce'ye yakın kaynaklar A Haber'e konuştu
- Son dakika: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
- Tarım üzerinden algı operasyonu
- İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Son dakika olarak duyurdular
- Külliye'ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan Trabzonspor'u ağırladı
- Yetkililer tek tek açıkladı! İşte Türkiye genelinde vaka dağılımı…
- Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Muazzam bir direniş gösterilmektedir
- Bakan Kurum'dan sel bölgesinde önemli açıklama: 2021'de hazır olacak
- Türkiye’nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen albay oldu
- CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında rezil oldu: Turist yalanı elinde patladı
- Evli manken Pınar Güsar'la yakalanan Barış Atay mağduru oynuyordu... Kavganın nedeni ortaya çıktı!
- CHP'li belediyeden İzmir Karaburun'da çevre katliamı! Genç kız çam ağaçlarının iş makineleriyle sökülmesini gözyaşları içinde izledi