Muharrem İnce CHP'den ihraç mı edilecek? İnce'ye yakın kaynaklar A Haber'e konuştu

02.09.2020 17:52

Muharrem İnce CHP'den umudunu kesti ve 'Memleket Hareketi'ni başlattı. Yeni hareketinde ilk durağı olan Sivas'a gitmeden önce partiden ihracı istendi. Memleket Hareketi'ni başlatan İnce'ye yönelik CHP harekete geçti. CHP'li iki üyenin Yalova İl Başkanlığı'na Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle dilekçe verdikleri ortaya çıktı. A Haber Muharrem İnce'ye yakın isimlere ulaştı ve konuya dair önemli gelişmeleri aktardı.