Muharrem İnce "CHP içindeki çete" ile Ekrem İmamoğlu'nu mu kastetti? 24.11.2019 14:12

Son günlerde kamuoyunda konuşulan "Külliye'ye giden CHP'li" yalanıyla ilgili açıklama yapan Muharrem İnce, kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından tezgahlandığını söyleyerek bu kumpası kuranlarla ilgili olarak "CHP içerisindeki çete" dedi. Bu çetenin yazın aynı teknede tatil yaptığını söyleyen İnce'nin bu sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddia edildi.

CHP'li eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisi hakkında ortaya atılan "Külliye'ye gideren Başkan Erdoğan ile görüştü" yalanı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bu kumpasın arkasında CHP Genel Merkezi'nde bulunan bir çetenin bulunduğunu söyleyen İnce, bu çete ile ilgili olarak ise "Yazın aynı teknede tatil yaptılar" dedi. İnce'nin "aynı tekneden tatil yaptılar" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddia edildi.

Ayrıca İnce, geçmişte "CHP vakıf yapılmalıdır" diyen Zülfü Livanelli'ye de sert sözlerle mesaj gönderdi. İnce Livanelli hakkında, "Parti kapatılsın, vakıf yapılsın diyenler benim partililiğimi sorgulayamaz. Onların haddi değil." derken, Ekrem İmamoğlu'na ile yakınlığı ile bilinen Livanelli'yi de hedef alması "Kumpasın arkasında İmamoğlu mu var?" iddialarını güçlendirdi.

İşte İnce'nin o sözleri:

Ben bu işi direkt Kılıçdaroğlu yaptı, komployu direkt kendisi kurdu dersem partim yara alır. Ama sayın Genel Başkan ne dedi? "Biliyorum. Şaşırmadım. Doğrudur" dedi.



*Yerel seçimlerin ardından İmamoğlu teknede tatil yapmıştı

O ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI

Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar.

KURULTAYDA DAHA AÇIĞINI ANLATACAĞIM

Bir buçuk senedir sustum. Ama şimdi konuşuyorum. Kurultayda daha da açığını anlatacağım. "Beni aday gösterirken nasıl olsa İnce üçüncü olur. Biz de İnce'yi siyasetten sileriz." dediler. Sonra tabloyu görünce "Eyvah" dediler. "Cumhurbaşkanı olmasa çıtayı yükseltti" dediler. Operasyona başladılar. Bu yapıyı kırmadan, bunu çözmeden CHP yola devam edemez!

Takvim.com.tr/Özel haber