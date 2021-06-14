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Muhalif ve trol medyanın algı operasyonunu çürüten görüntüler

Muhalif ve trol medyanın algı operasyonunu çürüten görüntüler
14.06.2021 20:50
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NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de gerçekleştirildi. NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çelişen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edilen fotoğrafla 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde bir algı oluşturulmak istendi. Algı operasyonuna CHP yandaşı medya ve FETÖ'cüler de çanak tuttu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.


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