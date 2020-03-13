Muhalefetten hükümete koronavirüs desteği! Teşekkür ettiler

CHP ve İYİ Parti'den hükümetin koronavirüsle mücadelesine destek geldi. Muhalefet Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Bakan Koca'ya teşekkür ederken, hükümetin başarılı çalışmasında birlik olunması gerektiği vurgusu yaptılar.
Muhalefetten hükümete koronavirüs desteği! Teşekkür ettiler13.03.2020 21:36
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