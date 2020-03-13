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Muhalefetten hükümete koronavirüs desteği! Teşekkür ettiler

Muhalefetten hükümete koronavirüs desteği! Teşekkür ettiler

13.03.2020 21:36

CHP ve İYİ Parti'den hükümetin koronavirüsle mücadelesine destek geldi. Muhalefet Sağlık Bakanlığı çalışanları ve Bakan Koca'ya teşekkür ederken, hükümetin başarılı çalışmasında birlik olunması gerektiği vurgusu yaptılar.


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