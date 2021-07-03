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Muğla'da İYİ Partililer tarafından darp edilen Can Özcan A Haber'e konuştu! ''Tehdit ediliyorum''

Muğla'da İYİ Partililer tarafından darp edilen Can Özcan A Haber'e konuştu! ''Tehdit ediliyorum''
03.07.2021 23:28 - Son Güncelleme: 03.07.2021 23:56
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her il ziyareti bir olaya sahne oluyor. Son olarak Muğla'da Meral Akşener'e "HDP ile neden ittifak yapıyorsunuz?" sorusunu yönelten Can Özcan isimli vatandaş, partililer tarafından saldırıya uğradı. Saldırının anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Can Özcan isimli vatandaş, "Benden basın açıklaması yapmamı istediler. Ben yapmadım, çünkü haklıyım. Tehdit edildim. Sokakta yürürken bile ‘Bu burada kalmaz’ diyenler oldu. Çok tehdit alıyorum. Artık umursamıyorum." ifadelerini kullandı.


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