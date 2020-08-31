Müge Anlı'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika: Tüyler ürperten plan! 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'

31.08.2020 10:40

Müge Anlı son dakika Şiar Kılıç cinayeti gelişmelerini aktardı. Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetinde gelen itiraflar üzerine Gülüzar Amanet, Hami Kıcı, Yasin Kıcı ve Emine Kıcı tutuklandı. Müge Anlı, Atv canlı yayınında Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğine dair bilgileri paylaştı. Anne Gülüzar Amanet'in cezaevine giderken, 'Ben de onun çocuklarını öldüreceğim' sözleri dikkat çekti.Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Tüyler ürperten planı yangından 2 gün önce yaptıkları ortaya çıktı.