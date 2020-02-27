Müge Anlı'daki Şevki Hoca meğer... Canlı yayında şoke oldular 27.02.2020 10:52

Müge Anlı canlı yayınında yer alan ve yıllardır tecrübeli sunucu Müge Anlı ile çalışan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in memleketi herkesi şoke etti. Müge Anlı canlı yayınına katılan bir kişi kurdukları dernekten bahsedince, programın Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in ,"Benim köküm de orası" çıkışı herkesi şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ve ekibinde yer alan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu ve eşi de merak konusu oldu. İşte herkesi şaşırtan Müge Anlı'nın Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in hayatı...

Müge Anlı'nın Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in kökenini söylemesi üzerine herkes şoke oldu. Evli olduğu hatta bir de oğlu olduğu ortaya çıkan Müge Anlı'daki Şevki Sözen'in hayatı merak konusu oldu.

MÜGE ANLI'NIN ADLİ TIP UZMANI MEHMET ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

1963 yılında dünyaya gelen Şevki Sözen Ataköy İlköğretim Okulu, Saint Benoit Fransız lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, Amerika New Jerse ve Adli Tıp Doçentliği, Adli Tıp Proförü olmuştur.

1987 senesinde asistan olarak iş hayatına atılan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir.