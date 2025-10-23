27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ün bir "üfürükçünün ağına düştüğünü" iddia eden annesi Kevser Öztürk, kızını kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Sümeyra, canlı yayına telefonla bağlanarak Diyap Diyapoğlu ile evlenmek istediğini söylerken, ertesi gün birlikte programa katıldı ve ailesinden saygı beklediğini dile getirdi.

Kendisini "Ledün ilmine sahip" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu hakkında çok sayıda şikayet geldi. Yayına bağlanan bir izleyici, Diyapoğlu'nun kendisinin kurt olduğunu söylediğini, kadınlardan boy fotoğrafı istediğini ve "Kabe'ye götüreceğim" dediğini iddia etti.

Artan ihbarlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Sümeyra Öztürk ile Pendik Sosyal Hizmet Merkezi'nde görüşme yapıldı. Sümeyra, Diyapoğlu'ndan zarar görmediğini belirterek koruma talebinde bulunmadı, ancak evlilik kararını ertelediğini açıkladı. Müge Anlı ise üfürükçü Diyap'ın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Bu sırada ihbarların ardı arkası kesilmedi. Üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nu "Karpuzcu Mehmet" olarak tanıyan arkadaşları Müge Anlı'ya özel açıklamalarda bulundu. Sümeyra Öztürk'ü uyaran kahvehane sakini, "Yalan konuşan bir insan. Evi yok, arabada yatıp kalkıyor. Genç kızı kandırıyor" dedi. Bir başka izleyici ise "Yatalak teyzemin çıplak fotoğrafını istedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yayınlarla birlikte ipliği pazara dökülen Diyap Diyapoğlu, geceyi emniyette gözaltında geçirdikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı dakikalar içinde Sümeyra Öztürk ve annesi Kevser Öztürk ifadelerine başvurulmak üzere Bakırköy adalet sarayındaydı. Cumahuriyet savcısı Diyap Diyapoğlu'nu dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıkla tekke ve zaviye kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli kontrol uygulaması istemiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Bugünkü canlı yayında ise Diyap Diyapoğlu stüdyoda fenalaştı. Kontrolleri yapılan Diyap'ın sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Müge Anlı'nın soruları karşısında köşeye sıkışan Diyap Diyapoğlu, iddialara net bir yanıt veremedi. Bir anda hasta numarası yaparak konuşmaktan kaçınan Diyapoğlu'nun bu tavrı, Müge Anlı'yı adeta çileden çıkardı.

Müge Anlı, "Hızır Aleyhisselam'a verilmiş bir ilimle Diyap'ın ne alakası var? Konuşmaya gelince çok güzel konuşuyorsun ama bunları söyleyerek günaha girdiğinin farkında değil misin? Sen hâlâ buna inanıyor musun kızım?" diyerek Sümeyra'ya tepki gösterdi. Sümeyra ise "İnanmıyorum." yanıtını verince Anlı, "O zaman bu adam ne? Yalancı!" dedi. Bunun üzerine Diyap, stüdyoyu terk etti.

Sümeyra Öztürk "Evlilik kararını düşüneceğim" dedi. Kız kardeşi ise ablasının yalan söylediğini Diyap'la kaçacağını iddia etti. "Beni ailemden ve o adamdan uzaklaştırın. Tek başıma kafa dinlemek istiyorum" diyen genç kadın programın sonunda annesine sarıldı.