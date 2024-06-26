SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 12:34

Müge Anlı'da şoke eden konuk! Tostunu yedi! Polisi arayıp stüdyodan kaçtı!

50 yaşındaki Sevil Çetinkaya 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. 52 gündür kendisinden haber alınamayan Çetinkaya'nın 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Uşak'ta kaybolan Çetinkaya'nın 5 milyon TL değerindeki evini de ailesinden habersiz sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı bir şahısla 2 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek ondan şüphelendiklerini açıkladı. Yayına gelen Gezer, kayıp kadının astral seyahat için sözde hocalara gittiğini iddia etti. Gezer'in oğlu babası hakkında gerçekleri itiraf ederken, şoke eden bir olay yaşandı. Gezer polisi arayarak, Müge Anlı'nın onu zorla tuttuğunu söyleyerek stüdyodan kaçtı.

Sevil Çetinkayaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlıyı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda
Sevil Çetinkaya'ya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı'yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda

SIRADAKİ VİDEO
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürüldü! İlk görüntüler!
26.06.2024Çarşamba
Edremit'te silahlı kavga:1 ölü
26.06.2024Çarşamba
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte öldürüldü!
26.06.2024Çarşamba
Terörün siyasi ayağı DEM! Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz terörist cenazesine katıldı
26.06.2024Çarşamba
Zehir tacirlerine İspanya'da ARGAY darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi
26.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem! 00:48
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
26.06.2024Çarşamba
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi 03:28
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
26.06.2024Çarşamba
Zehir tacirlerine İspanya’da ARGAY darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi 01:23
Zehir tacirlerine İspanya'da ARGAY darbesi!
26.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek! 01:52
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
26.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA