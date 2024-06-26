Sevil Çetinkaya parası yüzünden mi katledildi! Astral seyahat detayı hayrete düşürdü! Yayın sonrası polise Müge Anlı'yı şikayet etti kaçtı! Müge Anlı: Gerçekten gözyaşım şuramda

50 yaşındaki Sevil Çetinkaya 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. 52 gündür kendisinden haber alınamayan Çetinkaya'nın 28 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Uşak'ta kaybolan Çetinkaya'nın 5 milyon TL değerindeki evini de ailesinden habersiz sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı bir şahısla 2 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek ondan şüphelendiklerini açıkladı. Yayına gelen Gezer, kayıp kadının astral seyahat için sözde hocalara gittiğini iddia etti. Gezer'in oğlu babası hakkında gerçekleri itiraf ederken, şoke eden bir olay yaşandı. Gezer polisi arayarak, Müge Anlı'nın onu zorla tuttuğunu söyleyerek stüdyodan kaçtı. Sevil Çetinkaya olayı nedir?