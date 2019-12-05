Müge Anlı canlı yayınında annelerini ihbar ettiler! Şoke eden olayda çarpıcı detay: Çocukları odaya kilitleyip başka adamla... 05.12.2019 13:51

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan kız kardeşler çarpıcı iddialarda bulundu. 5 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayınına konuk olan Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçladı. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. İddialar bununla da sınırlı değildi. Müge Anlı canlı yayınına Derya Şahin'in ismini vermek istemeyen kardeşi de katıldı. İki kardeşin iddiaları herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü yayınında yaşanan şok olay!