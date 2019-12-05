Müge Anlı canlı yayınında annelerini ihbar ettiler! Şoke eden olayda çarpıcı detay: Çocukları odaya kilitleyip başka adamla...
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan kız kardeşler çarpıcı iddialarda bulundu. 5 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayınına konuk olan Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçladı. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. İddialar bununla da sınırlı değildi. Müge Anlı canlı yayınına Derya Şahin'in ismini vermek istemeyen kardeşi de katıldı. İki kardeşin iddiaları herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü yayınında yaşanan şok olay!
05.12.2019 13:54
- Son Güncelleme: 05.12.2019 14:23
5 Aralık Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınına katılan iki kardeşin sözleri hem stüdyodakileri hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, iddialar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Derya Şahin, Ağustos ayında yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'i öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İşte 5 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Derya Şahin, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçluyor. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti.
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