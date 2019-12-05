Müge Anlı canlı yayınında annelerini ihbar ettiler! Şoke eden olayda çarpıcı detay: Çocukları odaya kilitleyip başka adamla...

5 Aralık Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınına katılan iki kardeşin sözleri hem stüdyodakileri hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, iddialar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Derya Şahin, Ağustos ayında yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'i öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İşte 5 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!