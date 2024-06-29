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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 14:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 14:00

MSB'den sınır ötesinde hafta sonu temizliği: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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