MSB'den, 30 Ağustos'a özel video!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 10:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Başkomutan Meydan Muharebesi'ne dair özel bir video paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ithafen hazırlanan videoda, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un son safhasını simgeleyen görüntüler yer alıyor. MSB, bu anlamlı videoyla Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Restorasyonla Yeniden Canlandırılan Zafer Anları

Paylaşılan videoda, Türk topçusunun hedefe kilitlenen atışları, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyetinin stratejik kararları, süvari ve piyade birliklerinin hücumları, ve Yunan ordusunun kaçış anları restore edilmiş görüntülerle yeniden canlandırıldı. Tarihin tozlu sayfalarından çıkarılan bu kareler, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve azmini bir kez daha hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Emirleriyle Destan Yazıldı

Videoda, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Zafer Tepe'den savaşı idare ettiği anlar ve 30 Ağustos günü saat 14.00'te Türk ordusuna verdiği hücum emri de yer aldı. MSB'nin paylaştığı bilgilere göre, bu emirle birlikte Türk ordusu düşmana karşı son darbeyi indirmiş ve kaçış yollarını kapatarak Yunan ordusunu kuşatmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle başlatılan takip harekâtı, Yunan ordusunun Anadolu'dan tamamen atılmasıyla sonuçlanmıştır.

Başkomutan Meydan Muharebesi: Türk İstiklal Savaşı'nın Kapanış Bölümü

Başkomutan Meydan Muharebesi olarak adlandırılan bu tarihi zafer, Türk İstiklal Savaşı'nın son büyük muharebesi olarak kayıtlara geçmiştir. MSB, bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki simgesel önemine vurgu yaparak, paylaşımında, "Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri oldu" ifadelerine yer verdi.

Milli Mücadelenin Ruhunu Yaşatan Video, Büyük İlgi Gördü

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü ve beğeni topladı. Videoda yer alan tarihi görüntüler ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği, Türk milletinin milli mücadele ruhunu yeniden canlandırdı. Bu anlamlı paylaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini bir kez daha hatırlatarak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı ve azmini yüceltti.