MSB yeni görüntüler paylaştı! Kahraman Mehmetçik Pençe Kaplan operasyonu ile teröristlerin ensesinde!

12.07.2020 16:15

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı Pençe Kaplan operasyonu hainlerin korkulu rüyası oldu. Kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmazken keskin nişancılarımız da bölgede belirlenen hedefleri imha ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni görüntüler paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu aralıksız sürüyor. Kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmazken keskin nişancılarımız da bölgede belirlenen hedefleri imha ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni görüntüler paylaştı.

Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! #PençeKaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor.