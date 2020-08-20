Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon başarımızı açıkladı: Yenilen virüs olacak

20.08.2020 20:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını, temaslı kişilere ulaşım oranlarının son 45 günde %98,9'a çıktığını ve koronavirüsü yeneceklerini söyledi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden filyasyon çalışmalarına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşlar "20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken Bakan Koca filyasyon ekibi sayılarıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara yanıt verdi.

"YENİLEN VİRÜS OLACAK"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Yenilen virüs olacak" dedi.