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MSB paylaştı! Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!
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MSB paylaştı! Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 15:47 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 15:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin sınır operasyonları aralıksız devam ediyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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