Haberler Video MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

29.11.2019 10:19

Son dakika haberi... MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları