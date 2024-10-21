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MSB: ''Fetullah Gülen vatansız öldü öyle anılacak!''
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MSB: ''Fetullah Gülen vatansız öldü öyle anılacak!''

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 17:05 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 17:05

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Hain 'vatansız' olarak anılacak" denildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye'ye kurulan birçok kumpasın merkezinde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı olan Fetullah Gülen öldü.

MSB'DEN FETÖ AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası yazılı açıklama yayımladı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü St. Luke's Hastanesinde ölmeden önce kaldığı oda (AA)

"VATANSIZ OLARAK ANILACAK"
"Hala bu yapıya teslim olanlar, bir an önce adalete teslim olsun" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

VATANINA İHANET EDENLERİN KAÇINILMAZ SONU
Bu hainin "vatansız" olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz"

MSB'nin X paylaşımı

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