MSB duyurdu! Türk-Rus devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine yeniden başlandığını duyurdu.





HEDEF TERÖRİSTLER

Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen devriye ile bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi hedefleniyor.

BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ DEVAM EDECEK



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyeti, Türkiye ve Rusya Federasyonu (TÜR-RF) arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi Mutabakatı ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi (BPHB)'nin batısında ve doğusunda icra edilmektedir.

5 EKİM 2023'TE DURDURULMUŞTU

İlk BKD faaliyeti 01 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 05 Ekim 2023 tarihine kadar 344 BKD faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur.

KAÇ PERSONEL KATILDI?

TÜR-RF BKD faaliyeti 22 Ağustos 2024 tarihinde 4 araç (2xPars, 2xKirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve RF ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargâh ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."