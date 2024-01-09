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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:43

MSB açıkladı! Suriye'ye geçmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı 1'i terörist çıktı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakalandığını bildirdi.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hzHu7ntPLq

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2024



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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