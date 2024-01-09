Son dakika haberleri... Ankara Keçiören'de okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Tunahan Yılmaz'ın hastane görüntüleri ortaya çıktı. Minik Tunahan'ın yürümekte çok zorlandığı görüldü.

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor.

İnsan yaşamını ve diğer canlıların hayatını tehdit eden köpekler, yurdun dört bir yanında sürü halinde geziyor.

Kırsal alanların yanı sıra kent meydanlarında da yaşanan saldırıların birçoğu, ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

TUNAHAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bunun bir örneği de geçtiğimiz aylarda Ankara'da yaşandı.

Keçiören ilçesinde sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olayın ardından Yılmaz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre yoğun bakım bölümünde yaşam savaşı veren küçük Tunahan için korkulu bekleyiş başladı.

SALDIRININ İZLERİ PAYLAŞILDI

Bu süreçte acılı baba, oğlunun vücudunun her bir noktasının koparıldığını söyledi.

Durumu iyiye gitmeye başlayan Tunahan'ın vücudundaki saldırı izleri kamuoyu ile paylaşıldı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Yürekleri ağza getiren karenin ardından Tunahan'ın hastane görüntüleri de paylaşıldı.

ATV'nin paylaştığı videoda, vücudunun bazı noktalarının sarılı olduğu görülen küçük çocuğun yürümekte zorlandığı görüldü.