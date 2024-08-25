MİT, Suriye'nin kuzeyinde nokta atışı bir operasyon icra etti. PKK/KCK'nın Suriye'deki askeri kanadı YPG bünyesinde yer alan sözde Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Tekin Guyi kod Abdülhamit etkisiz hale getirildi. Kapar, Şırnak/Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15/05/1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi.