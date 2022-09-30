MİT'ten DEAŞ operasyonu: 1'i ölü 19 terörist yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de ve Suriye'de görev yapan TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın bir hücresini deşifre etti. Suriye'de hücreye düzenlenen operasyonda 1'i ölü 19 DEAŞ üyesi yakalandı. 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYT, intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı, silah ve muhimmatın ele geçirildiği operasyonda, hücredeki DEAŞ'lılardan itiraf geldi.

İTİRAF GELDİ

Örgüt üyeleri, Suriye'deki TSK Üs Bölgeleri'ne ve Türk Kurumları'na yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini söyledi.





DEAŞ'ın Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli başta olmak üzere Türk Kurumları'na yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı, uzun soluklu çalışmanın ardından örgütün çok özel hücresini deşifre etti.

SURİYE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

MİT'in yaptığı istihbarı ve operasyonel çalışmalar sonrasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu operasyonlar neticesinde 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalandı.



SURİYE'DEKİ ÜS BÖLGELERİNE VE TÜRK KURUMLARINA EYLEM HAZIRLIĞI

Yakalanan hücre üyeleri ise hain planı itiraf etti, DEAŞ'lı hücre üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki Üs Bölgeleri'ne ve Türk Kurumları'na yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini, eylem hazırlığında olduklarını söyledi.

4 EYLEM GİRİŞİMİ YAPMIŞLAR

Hücrede yakalanan zanlılar, TSK'ya ait araçların Suriye'deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Ağustos ve Eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyon kapsamında çökertilen hücreden 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYP, 14 boş EYP düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 adet AK-47, 3 adet LAW silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 107 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet taaruz tipi el bombası, 4 AK-47 şarjörü, 4 çelik bilye, 84 adet 9 volt akü, keskin nişancı tüfeği olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş 1 M-16, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında otomatik tüfek ele geçirildi

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