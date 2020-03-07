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Miniklerin Mehmetçik sevgisi sosyal medyaya damga vurdu

Miniklerin Mehmetçik sevgisi sosyal medyaya damga vurdu

07.03.2020 23:57

Türkiye'nin Suriye sınırında olan Hatay Rehyanlı'da bir grup çocuk askeri konvoyun önünü kesti. Askerlere sevgi gösterisinde bulunan çocuklar kahraman Mehmetçiğe çiçek verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa süre içerisinden izleneme ve beğeni rekoru kırdı. İşte o görüntüler...


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