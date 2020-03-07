Türkiye'nin Suriye sınırında olan Hatay Rehyanlı'da bir grup çocuk askeri konvoyun önünü kesti. Askerlere sevgi gösterisinde bulunan çocuklar kahraman Mehmetçiğe çiçek verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa süre içerisinden izleneme ve beğeni rekoru kırdı. İşte o görüntüler...
Miniklerin Mehmetçik sevgisi sosyal medyaya damga vurdu07.03.2020 23:57
- Miniklerin Mehmetçik sevgisi sosyal medyaya damga vurdu
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