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İstanbullunun parası İBB'nin siyasi şovu uğruna hiç ediliyor! İşte süt dağıtım maliyeti gerçekleri

İstanbullunun parası İBB'nin siyasi şovu uğruna hiç ediliyor! İşte süt dağıtım maliyeti gerçekleri
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İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin çocuklara dağıttı sütlerin maliyetini açıkladı. Şadi Yazıcı İBB yönetiminin akıldan ve bilimden yoksun olarak sadece algı çalışması yürüttüğünü ifade etti. Süt dağıtımında 52 milyon TL'nin algı çalışmasına harcandığını belirtti. "Modern ve akılcı yöntemle 80 bin çocuğa daha süt götürmek yerine siyasi şov ve hesapsız kitapsız işler yaparak İstanbul halkının parasını algı yönetmek için kullanıyorsunuz" açıklamasında bulundu.


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