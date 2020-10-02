Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden 'Bil Oğlum' paylaşımı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’ndan Türkiye Azerbaycan Ortak Tatbikatından görüntülerin yer aldığı 'Bil Oğlum' türkülü paylaşım yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda bestesini Esat Kabaklı'nın yaptığı 'Bil Oğlum' türküsünün sözleri yer aldı.
Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020
Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum
Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum #TürkiyeAzerbaycan 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/dHRS1TRcCE
Ayrıca Türkiye Azerbaycan Ortak Tatbikatının görüntüleri de yer alan paylaşımda türkünün, "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum, Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum, Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum" dizelerine yer verildi.