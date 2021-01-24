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Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı! F-16'ların Sniper Pod’una yansıyan muhteşem görüntüler!

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı! F-16'ların Sniper Pod’una yansıyan muhteşem görüntüler!
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan dolunay görüntüsü büyük beğeni topladı. Bakanlık hesabından paylaşılan görüntüde F-16 uçağının Sniper Pod’una yansıyan görüntüler dikkat çekti.


Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı.

Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında 'Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü…

Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı' ifadelerini kullandı.

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