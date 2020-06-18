Haberler Video Haber Videoları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler vurulmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler vurulmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler vurulmaya devam ediyor
18.06.2020 01:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kaplan' operasyonu kapsamında teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini vurmaya devam edildiğini bildirdi.



MSB paylaştığı videoda, "Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Videoları