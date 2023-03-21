Milli Savunma Bakanı Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'nin resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Abbasi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

TÜRKİYE VE IRAK ARASINDAKİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARI ELE ALINDI

Abbasi'nin tören mangasını selamlaması, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapıldı.

AKAR TERÖRÜ BİTİRMEK KARARLILIĞINI DİLE GETİRDİ

Görüşmede, Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

AKAR dahil savunma sanayii alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VURGU YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek işbirliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.

AKAR, IRAK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Akar'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Irak tarafından gösterilen dayanışmadan dolayı Abbasi'nin şahsında Irak halkına teşekkür ettiği öğrenildi.