Adana'da 8 yaşındaki çocuğunu darp eden cani baba cezaevinde

Olay sokak arasında yaşandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde 28 Kasım gecesi meydana gelen olayda yabancı uyruklu Abdurrahman B., eşi ve üç çocuğuyla birlikte ara sokakta yürüdüğü sırada 8 yaşındaki kızı M.B.'nin yanından uzaklaşmasına sinirlenerek çocuğu darp etti. Baba önce kızının kafasını park halindeki bir aracın arkasına vurdu ardından küçük çocuğu yere fırlattı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ekipler hızlıca harekete geçti

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli baba kısa sürede Şehit Duran Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman B., ifadesinde kızının yanından uzaklaştığı için sinirlendiğini söyledi. Şüpheli baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.