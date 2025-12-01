Konya'da 229 km'lik hızla Mevlüt öğretmeni öldürmüştü! Sanığın savunması pes dedirtti

Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan ve 229 km/s hızla çarptığı belirlenen sürücü İsmail A. hakkında 20 ila 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

"AĞIR SPOR VE BESLENMEDEN KENDİMİ KAYBETMİŞ OLABİLİRİM" SAVUNMASI

Tutuklu sanık İsmail A., ifadesinde kazayı hatırlamadığını öne sürdü. Ağır spor ve beslenme nedeniyle "kendini kaybetmiş olabileceğini" savunan sanık, şöyle dedi:

İkametimden iş yerime gitmek için çıktım. Çayırbağı yolunda seyrederken hızım 68 kilometre saat hızdaydı. Yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığımı hatırlamıyorum. Kazadan bir gün önce yapmış olduğum ağır spor ve ağır beslenme nedeniyle kendimi kaybetmiş olabilirim. Yolun yarısına kadar kendimdeydim, sonrasında olan biteni bilmiyorum. 2006-2007'de psikolojik rahatsızlık geçirdim. 2020'de de verilen ilaçları kullanmadım. Olayla ilgili üzgünüm.

Ancak iddianamede bu savunmanın soruşturmadan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

İKİ KEZ KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE 229 KM HIZ YAPMIŞ

Görüntü inceleme raporuna göre, sanık kaza öncesi iki defa kırmızı ışık ihlali yaptı ve şehir içindeki kavşağa 229 km/s hızla girdi.

Bilirkişi raporları ise sanığın aracında kazaya neden olabilecek mekanik bir arıza olmadığını ortaya koydu. Fren, motor, elektronik sistemler dahil tüm kontrollerin sağlam olduğu belirlendi. Araç kısa süre önce özel serviste bakımdan geçmişti.

Ayrıca sanığın kazadan hemen önce telefonla görüştüğü tespit edildi.

SUÇ OLASI KASTLA İŞLENDİ

İddianamede, sanığın aşırı hız, kırmızı ışık ihlalleri ve telefon görüşmesi nedeniyle öngörülebilir bir sonucu umursamadan trafiğe devam ettiği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

Sanık ölüm sonucunu istememiş olsa da meydana gelmesini mümkün gördüğü halde umursamayarak hareketini sürdürmüş, böylece suçu olası kastla işlemiştir

ÖĞRETMEN MEVLÜT KÜLCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

3 Ekim'de Antalya çevre yolu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 40 yaşındaki kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün aracına arkadan çarpan İsmail A., kazada yaralanmış, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.