Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, (Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yazılı açıklama
24.09.2020 20:13
- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yazılı açıklama
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