Özel okulların 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemi başlarken, fiyatlar yine gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek okul ücretlerinde hesaplama yöntemini değiştirdi. Ara sınıflara yapılacak ücret artışının artık yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak belirleneceği karara bağlandı. Böylece okul ücretlerine zam sınırı aşağı çekildi, yüzde 65 oldu. Ancak kimi okullar bu kez yemek ücretlerine yüklendi. Velilerin karşısına yıllık 35 bin liraya varan fiyatlar çıktığı belirtildi. Bir öğrencinin yıllık 180 gün okula gittiği hesabıyla bir öğün yemek için 195 lira istendiği ortaya çıktı. Velilerden de şikayet yağdı. Zam sınırının yemek, kırtasiye ve kıyafet ücretlerini de kapsaması çağrısı yapıldı.



ŞİKAYET YAĞDI

● Okul müdürü ile yüzde 65 konusunu görüştüm. 'Biz de o civarda bir zam yaptık, sorun yok' dedi. Eğitim ücreti 22 bin 500, yemek 8 bin 500 lira idi. 'Yeni eğitim ücreti 36 bin 500, yemek 28 bin lira' dediler. 'Kitap, kırtasiye ne kadar olur?' diye sordum, '15 bini geçmez' yanıtını verdiler.

● Yemek ve kitap ücretlerine yüzde 200-300 artış getirilmiş. Tişörtleri kim bilir kaç paraya satacaklar?

● Sadece eğitim ücretine değil, yemek ve kırtasiye zam oranlarına da sınır getirilmeli. Bu eğitim döneminde 10 bin lira ödediğim yemek ücretine yeni dönem için 26 bin lira isteniyor.

● 33 bin lira yemek ücreti mi olur?



KAMUDA KREŞ ÜCRETİ 621 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle kamuya ait sosyal tesislerde ödenecek asgari bedeller netleşti. Kamuya ait eğitim, dinlenme tesislerinden yararlanacak memurlar, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 55 lira, 70 lira veya 84 lira ödeyecek. Konaklama bedeli ise özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve tv bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 14, klima bulunanlarda günlük en az 20 lira konut başına ilave bedel alınacak. Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, gecelik 42 lira ödeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 621 lira olarak tespit edildi.