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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!
02.02.2021 11:55
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları açıkladı. Bakan Selçuk, canlı yayında sürece ilişkin detayları kamuoyuna bildirdi. Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli." dedi.


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