Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir." dedi.