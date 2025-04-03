SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi!
Haberler Haber Videoları

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi!

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 17:51

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır." ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, "Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Ceylanpınar'da göçük!
03.04.2025Perşembe
Haseke'de rezalet! ABD askerleri YPG'lilerle halaya durdu!
03.04.2025Perşembe
Giresun'da ölümlü kavga! Silahla böyle katletti! O anlar kamerada!
03.04.2025Perşembe
Kahta'da trafik kazası: 1 ölü!
03.04.2025Perşembe
Mobilyacılar sitesinde yangın!
03.04.2025Perşembe
Bunlar da Var
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE 13:17
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE
03.04.2025Perşembe
Fenerbahçe-Galatasaray yedek kulübeleri arasında kavga! İşte o anlar 05:17
Fenerbahçe-Galatasaray yedek kulübeleri arasında kavga!
02.04.2025Çarşamba
Trabzonspor 3-2 Bodrum FK | MAÇ ÖZETİ İZLE 11:03
Trabzonspor 3-2 Bodrum FK | MAÇ ÖZETİ İZLE
02.04.2025Çarşamba
Jose Mourinho Okan Buruk’un burnunu sıktı! İşte o anlar 00:19
Jose Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı!
02.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN