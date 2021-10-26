MHP lideri Devlet Bahçeli: Kavala vatandaşlıktan çıkarılıp 10 büyükelçiden birinin ülkesine gönderilsin

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır, sahibi millettir, işbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin tercihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. " şeklinde konuştu. 10 büyükelçi meselesine ilişkin konuşan Bahçeli, "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını harekete geçirmiş, ağız birliğiyle konuşmalarını dayatmıştır. Şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur. İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür. Kavala, Soros'un kuryesidir, Gezi'nin kışkırtıcısıdır. Gezi olaylarına bir park ötesinde anlam ve misyon yüklenmesinde aktif pozisyon üstlenen, bu amaçla sivil toplum kuruluşlarına insan sağlayan açık toplum vakfının Türkiye piyonu bu şahıstır. Kavala, PKK'yı rasyonel politikalar yürüten bir örgüt olarak nitelendirerek teröre çanak tutmuştur. Kavala, 18 Ekim 2017'de İstanbul'da yakalanmıştır. 29 Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştır. Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, onlarla yan yanadır." dedi. Bahçeli, Kavala'nın vatandaşlıktan çıkarılıp 10 büyükelçiden birinin ülkesine gönderilmesini önerdi.